Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы за полмиллиона долларов

Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD. Об этом сообщает маркетплейс.

Стартовая цена каждой цифровой работы составляла 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, который обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США).

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В сообщении маркетплейса говорится, что аукцион длился с 31 августа до 7 сентября. За это время были проданы все цифровые копии шедевров, среди которых «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (150 500 BUSD), «Юдифь» Джорджоне (65 000 BUSD), «Куст сирени» Винсента Ван Гога (75 000 BUSD) и другие.

Все цифровые произведения существуют в двух экземплярах, один из них будет хранится в Эрмитаже, второй был представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все копии были подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.


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