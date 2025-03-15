Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в Белграде и сбил трех человек
15 марта 202514:20
Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в Белграде, сообщает газета Blic.
По предварительным данным, пострадали трое человек, их госпитализировали в центр неотложной помощи.
По данным СМИ, 50-летний водитель задержан, его мотивы неизвестны.
Ранее в МВД Сербии сообщили, что в центре Белграда вечером 14 марта начались митинги, в которых приняли участие около 31 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru