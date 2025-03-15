Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в Белграде и сбил трех человек

Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в Белграде, сообщает газета Blic.

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По предварительным данным, пострадали трое человек, их госпитализировали в центр неотложной помощи.

По данным СМИ, 50-летний водитель задержан, его мотивы неизвестны.

Ранее в МВД Сербии сообщили, что в центре Белграда вечером 14 марта начались митинги, в которых приняли участие около 31 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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