Автомобиль главы Государственной архивной службы обстреляли в Киеве
Председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов в своём Facebook заявил, что в Киеве неизвестные обстреляли его служебный автомобиль.
По его словам, когда он находился в командировке в Виннице, служебная машина осталась в архивном городке в Киеве на ул. Соломенской, 24.
«Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведён выстрел (или несколько)», - сообщил Хромов.
Он добавил, что не знает мотивов стрелявшего и призвал «не строить конспирологических теорий».
Ранее на Украине был обстрелян автомобиль первого помощника украинского президента Сергея Шефира. Водитель был ранен, помощник президента не пострадал.
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