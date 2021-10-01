Автомобиль главы Государственной архивной службы обстреляли в Киеве

Председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов в своём Facebook заявил, что в Киеве неизвестные обстреляли его служебный автомобиль.

По его словам, когда он находился в командировке в Виннице, служебная машина осталась в архивном городке в Киеве на ул. Соломенской, 24.

«Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведён выстрел (или несколько)», - сообщил Хромов.

Он добавил, что не знает мотивов стрелявшего и призвал «не строить конспирологических теорий».

Ранее на Украине был обстрелян автомобиль первого помощника украинского президента Сергея Шефира. Водитель был ранен, помощник президента не пострадал.

