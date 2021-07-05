Австрия внесет Россию в красный список по коронавирусу
Австрия вносит Россию в красный список по распространению вариантов коронавируса. Соответствующие изменения внесены в постановление австрийского министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей о правилах въезда в условиях пандемии.
Согласно опубликованному в понедельник документу, въезд в Австрию из России с 8 июля четверга будет разрешен только в исключительных случаях: гражданам Австрии, стран Евросоюза или Швейцарии и им сожителям, проживающим в этих странах лицам, школьникам, студентам, командированным работникам, прибывающим по неотложным причинам и обоснованным семейным обстоятельствам.
Лицам из указанных категорий необходимо заранее пройти электронную регистрацию, а также предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, причем это требование касается также прошедших полную вакцинацию или переболевших с наличием антител.
Кроме того, прибывающих в Австрию отправят на 10-дневный карантин с возможностью его отмены не ранее чем через пять дней при наличии отрицательного анализа на коронавирус. Въезжающим в соответствии с исключениями по неотложным причинам, в рамках гуманитарных миссий, по линии международных организаций или в интересах Австрии карантин не потребуется.
Также австрийские власти предостерегли граждан от туристических и несрочных поездок в Россию с 8 июля и до дальнейшего уведомления.
Ранее Австрия внесла в список распространения мутаций коронавируса Бразилию, Ботсвану, Великобританию, Замбию, Зимбабве, Индию, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР.
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