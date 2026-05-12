Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США

Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter после того, как в национальное воздушное пространство вошли два самолета ВВС США. Об этом заявил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

По его словам, была активирована процедура приоритета «А», предусматривающая экстренное развертывание боевых машин в связи с пролетом американских PC-12. Истребители выполнили задачу по сопровождению нарушителей, сообщает РИА Новости.

Этот эпизод стал уже вторым за последние три дня инцидентом с участием американской авиации над Австрией. Ранее, в воскресенье, самолеты той же серии пересекали границу страны без соответствующего разрешения.

Тогда воздушные цели были зафиксированы над горным хребтом Тотес-Гебирге в регионе Верхняя Австрия. После перехвата американские самолеты развернулись и проследовали в направлении Мюнхена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

