Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США

Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter после того, как в национальное воздушное пространство вошли два самолета ВВС США. Об этом заявил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

По его словам, была активирована процедура приоритета «А», предусматривающая экстренное развертывание боевых машин в связи с пролетом американских PC-12. Истребители выполнили задачу по сопровождению нарушителей, сообщает РИА Новости.