Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США
Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter после того, как в национальное воздушное пространство вошли два самолета ВВС США. Об этом заявил представитель ведомства Михаэль Бауэр.
По его словам, была активирована процедура приоритета «А», предусматривающая экстренное развертывание боевых машин в связи с пролетом американских PC-12. Истребители выполнили задачу по сопровождению нарушителей, сообщает РИА Новости.
Этот эпизод стал уже вторым за последние три дня инцидентом с участием американской авиации над Австрией. Ранее, в воскресенье, самолеты той же серии пересекали границу страны без соответствующего разрешения.
Тогда воздушные цели были зафиксированы над горным хребтом Тотес-Гебирге в регионе Верхняя Австрия. После перехвата американские самолеты развернулись и проследовали в направлении Мюнхена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США
- Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников
- Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний
- В Брянской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
- Суд арестовал имущество блогера-застройщика Домогацкого на 306 млн рублей
- Адвокаты обжаловали изъятие активов инвестора Галицкого на 8 млрд рублей
- Роспотребнадзор усилил пограничный контроль на границе из-за хантавируса
- Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах
- Эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям
- Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине