Австралия вводит санкции против Лукашенко
Австралия вводит ограничительные меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Министерство иностранных дел страны.
Также санкции затронут членов семьи главы государства и «российских пропагандистов».
В список помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко. Также в перечне упоминаются 22 россиянина, которых МИД Австралии называет «прокремлевскими пропагандистами».
Ранее власти Канады ввели новые санкции против 22 представителей Минобороны Белоруссии за поддержку военной спецоперации России на Украине.
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