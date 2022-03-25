Австралия вводит санкции против Лукашенко

Австралия вводит ограничительные меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Министерство иностранных дел страны.

Лукашенко: Западу не удастся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Также санкции затронут членов семьи главы государства и «российских пропагандистов».

В список помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко. Также в перечне упоминаются 22 россиянина, которых МИД Австралии называет «прокремлевскими пропагандистами».

Ранее власти Канады ввели новые санкции против 22 представителей Минобороны Белоруссии за поддержку военной спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииАлександр ЛукашенкоАвстралия
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