Австралия вводит санкции против Лукашенко

Также санкции затронут членов семьи главы государства и «российских пропагандистов».

В список помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко. Также в перечне упоминаются 22 россиянина, которых МИД Австралии называет «прокремлевскими пропагандистами».

Ранее власти Канады ввели новые санкции против 22 представителей Минобороны Белоруссии за поддержку военной спецоперации России на Украине.

