Австралия введет запрет на социальные сети для детей до 16 лет

«Социальные сети причиняют вред нашим детям, и я призываю прекратить такое использование», - заявил глава правительства.

Он уточнил, что в новом законе не будет исключений. По его словам, запрет нельзя будет обойти даже если будет согласие родителей на использование соцсетей несовершеннолетним. Альбанезе подчеркнул, что обязанности по выполнению запрета лягут на платформы соцсетей, а не на родителей и их детей.

Ранее в ВОЗ выступили за ограничение использования смартфонов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

