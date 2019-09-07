Австралиец за бутылку пива в британском пабе заплатил 68 тысяч евро

Питеру Лейлору, спортивному журналисту из Австралии, бутылка пива в пабе британского Манчестера обошлась почти в 68 тыс. долларов, сообщает Daily Mail.

Журналист решил попробовать эль в местном пабе во время англо-австралийского турнира по крикету Ashes, который проходил в Великобритании.

«Австралийцы часто жалуются, что в Англии всё дорого, но эта ситуация всё превзошла», —заявил Питер Лейлор.

Исчезновение значительной суммы с общего счета заметила супруга журналиста и позвонила мужу. Выяснилось, что официантка вместо цены напитка в 5,5 фунтов набрала 55 тыс. фунтов при оплате картой через терминал. Паб пообещал вернуть журналисту деньги, однако банк списал со своего клиента 2,5 тыс. долларов за транзакцию.

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