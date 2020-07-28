АТОР разъяснила правила въезда в Турцию и Танзанию
Российским туристам, отправляющимся в Турцию, не понадобится ни виза, ни справка с отрицательным тестом на COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вместе с тем в самолёте они будут заполнять специальную анкету с личными данными, номером кресла, информацией о состоянии здоровья и адресе пребывания в стране.
По прибытии в аэропорт у туристов до паспортного контроля измерят температуру, а при наличии подозрительных симптомов предложат сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, пассажира отправят в госпиталь.
Справка с отрицательным тестом на COVID-19 не потребует и при въезде в Танзанию, отмечают в АТОР. Визу можно оформить как в Москве, так и в аэропорту прилёта. На борту самолёта пассажиры заполнят анкету с личными данными и указанием, есть ли у них характерные для коронавируса симптомы.
Желающим приехать в Великобританию придётся заполнить онлайн-форму с указанием места, где будет проходить самоизоляция: по прибытии на карантине придётся провести 14 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru