АТОР разъяснила правила въезда в Турцию и Танзанию

По прибытии в аэропорт у туристов до паспортного контроля измерят температуру, а при наличии подозрительных симптомов предложат сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, пассажира отправят в госпиталь.

Справка с отрицательным тестом на COVID-19 не потребует и при въезде в Танзанию, отмечают в АТОР. Визу можно оформить как в Москве, так и в аэропорту прилёта. На борту самолёта пассажиры заполнят анкету с личными данными и указанием, есть ли у них характерные для коронавируса симптомы.

Желающим приехать в Великобританию придётся заполнить онлайн-форму с указанием места, где будет проходить самоизоляция: по прибытии на карантине придётся провести 14 дней.

