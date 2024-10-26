Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран
26 октября 202414:13
Дубайская авиакомпания Flydubai сообщила о временной приостановке рейсов в Иран, Израиль, Ирак и Иорданию.
Запланированные на 26 октября рейсы были отменены или перенаправлены. Причиной отмены в авиакомпании назвали напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.
Ранее об изменении ряда маршрутов объявил авиаперевозчик Etihad Airways. Компания продлила отмену рейсов в Тегеран до 30 октября.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам Ирана, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru