Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран

Дубайская авиакомпания Flydubai сообщила о временной приостановке рейсов в Иран, Израиль, Ирак и Иорданию.

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Запланированные на 26 октября рейсы были отменены или перенаправлены. Причиной отмены в авиакомпании назвали напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

Ранее об изменении ряда маршрутов объявил авиаперевозчик Etihad Airways. Компания продлила отмену рейсов в Тегеран до 30 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам Ирана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АвиацияИзраильИран

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