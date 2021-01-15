Авиакомпании США запретили провозить оружие в багаже на рейсах в Вашингтон

Авиакомпании США объявили о запрете провоза оружия в багаже на рейсах, следующих в Вашингтон в дни предшествующие инаугурации Джозефа Байдена.

На инаугурации Байдена выступят Дженнифер Лопес и Lady Gaga

Соответствующие заявления распространили American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Alaska Airlines, сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации состоится 20 января. Демократа Джо Байдена и Камалу Харрис приведут к присяге как президента и вице-президента США перед Капитолием США.

Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

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ФОТО: pixabay.com
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