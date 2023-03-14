AUKUS: действия РФ, КНР, КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону

Военный альянс AUKUS, в который входит Австралии, Великобритании и США считает, что действия России, Китая и КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.

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AUKUS хочет сдерживать развивающиеся угрозы. Как отметил чиновник, Китай за последние 5-10 лет предпринял ряд провокационных шагов.

А проводимая Россией специальная военная операция «подчеркивает необходимость крупных инвестиций для оборонной производственной базы США, их союзников и партнеров».

Напомним, ранее Японию пригласили в альянс AUKUS.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияАвстралияСШАКНДРКитайРоссия
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