AUKUS: действия РФ, КНР, КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону
Военный альянс AUKUS, в который входит Австралии, Великобритании и США считает, что действия России, Китая и КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.
AUKUS хочет сдерживать развивающиеся угрозы. Как отметил чиновник, Китай за последние 5-10 лет предпринял ряд провокационных шагов.
А проводимая Россией специальная военная операция «подчеркивает необходимость крупных инвестиций для оборонной производственной базы США, их союзников и партнеров».
Напомним, ранее Японию пригласили в альянс AUKUS.
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