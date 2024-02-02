Tesla отзовет более 2 млн автомобилей из-за риска ДТП

Американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Очередная проблема коснулась шрифтов предупреждающих сообщений на приборной панели. Специалисты пришли к выводу, что шрифт слишком мал, что может затруднить процесс прочтения и привести к ДТП в критический момент.

До этого сообщалось, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Илон Маск заявил, что Китай захватит рынок электромобилей по всему миру

Ранее суд в США штата Делавэр постановил не выплачивать миллиардеру, руководителю компании Tesla Илону Маску вознаграждение в 56 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

По данным телеканала, выплата, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет выплат состоял из 12 траншей, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация Tesla выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла целевого уровня доходов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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