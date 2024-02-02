Tesla отзовет более 2 млн автомобилей из-за риска ДТП

Американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Очередная проблема коснулась шрифтов предупреждающих сообщений на приборной панели. Специалисты пришли к выводу, что шрифт слишком мал, что может затруднить процесс прочтения и привести к ДТП в критический момент.

До этого сообщалось, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.