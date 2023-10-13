АТОР: Все организованные туристы РФ вернутся из Израиля к 15 октября

Все организованные туристы из России, которые ещё остаются на территории Израиля, должны, предварительно, вернуться на родину к воскресенью, 15 октября. Такие сроки назвала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По её информации таких путешественников из РФ в этой стране остались единицы на фоне обострения обстановки после нападения ХАМАС 7 октября и ответных действия Израиля. За 9 месяцев текущего года Израиль посетили около 150 тысяч россиян – в 1,5 раза больше, чем годом ранее за тот же период.

Вместе с тем, Израиль пользуется спросом у россиян не как туристическое направление. С этой целью его посетили только 5% от общего числа приехавших их РФ, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

