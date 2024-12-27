АТОР: Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай (ОАЭ) из Сочи и Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении говорится, что авиаперевозчик принял такое решение «ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полётов».
Уточняется, что были отменены рейсы из российских городов в период с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
«Ситуация касается более четырёх тысяч пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров», - добавили в АТОР.
Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» объявила о приостановке выполнения рейсов в 10 городов России из-за крушения своего лайнера в Казахстане, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru