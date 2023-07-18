Атомная подлодка США впервые за почти 40 лет прибыла в Южную Корею

Сообщается, что субмарина прибыла в порт Пусана. Координатор администрации президента США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявил, что появление подлодки - «проявление приверженности Америки обороне Южной Кореи».

Также отмечается о договоренности между двумя странами об обмене информацией, координации и планированию в случае ядерной атаки со стороны Северной Кореи.

Ранее в Пхеньяне предупредили Вашингтон об ответственности за ядерную эскалацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

