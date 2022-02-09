Атака Израиля на Сирию: есть погибшие и раненые
Израильская армия атаковала Сирию, говорится в заявлении командования вооруженных сил САР.
В результате этого один военнослужащий погиб и пять пострадали.
Ранее израильская армия заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.
Удар был нанесен из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет.
«Израиль осуществил агрессию ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голанских высот и поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска», - следует из заявления сирийской стороны.
Ранее в Пентагоне заявили о гибели не менее трех гражданских лиц в ходе проведения антитеррористической операции.
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