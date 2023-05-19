Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
19 мая 202312:05
Президент Сирии Башар Асад встретится в саудовской Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed.
В пятницу, 19 мая, в Джидде проходит саммит Лиги арабских государств. Основной темой саммита является, в том числе, возвращение Сирии в ЛАГ.
Башар Асад принимает участие в саммите впервые за последние 12 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru