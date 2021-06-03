Асад привился вакциной «Спутник V»
Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил посол этой страны в РФ Рияд Хаддад на полях ПМЭФ.
«Да, вакцинировался», - цитирует его РИА Новости.
Дипломат добавил, что в Сирии сейчас проходит массовая вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V». Первая партия препарата использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц государства.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. Завтра в рамках мероприятия выступит президент РФ Владимир Путин.
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