Асад привился вакциной «Спутник V»

Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил посол этой страны в РФ Рияд Хаддад на полях ПМЭФ.

«Да, вакцинировался», - цитирует его РИА Новости.

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Дипломат добавил, что в Сирии сейчас проходит массовая вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V». Первая партия препарата использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц государства.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. Завтра в рамках мероприятия выступит президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияСирия
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