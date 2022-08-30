Ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть «зелёную зону» Багдада
Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр в ходе пресс-конференции, которую транслировали иракские телеканалы, заявил, что «опечален событиями в Ираке».
По его словам, он надеялся на мирный протест без использования оружия. Также он приказал своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район.
«Я даю 60 минут, чтобы освободить здание парламента и покинуть «зелёную зону», - заключил он.
Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на информированные источники и участников беспорядков заявил, что в ходе столкновений сторонников ас-Садра с силовиками не менее 33 человек погибли, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
- На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта
- «Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры
- Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии
- Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве
- Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды
- Ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть «зелёную зону» Багдада
- Песков анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии
- Минобороны РФ: при попытке наступления ВСУ потеряли более 1,2 тысячи военных
- Песков опроверг информацию о поставках иранских беспилотников в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru