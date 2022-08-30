Ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть «зелёную зону» Багдада

Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр в ходе пресс-конференции, которую транслировали иракские телеканалы, заявил, что «опечален событиями в Ираке».

В Ираке 30 августа объявлен нерабочим днем в связи с протестами в стране

По его словам, он надеялся на мирный протест без использования оружия. Также он приказал своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район.

«Я даю 60 минут, чтобы освободить здание парламента и покинуть «зелёную зону», - заключил он.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на информированные источники и участников беспорядков заявил, что в ходе столкновений сторонников ас-Садра с силовиками не менее 33 человек погибли, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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