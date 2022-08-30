В Ираке 30 августа объявлен нерабочим днем в связи с протестами в стране

Власти Ирака объявили 30 августа нерабочим днем в связи с текущими протестами в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе протестов в Багдаде погибли не менее 10 человек. По крайнем мере, 200 человек пострадали.

Столкновения происходят между шиитским лидером Муктады ас-Садра с силовиками в «зелёной зоне» Багдада. Протесты начались после заявления ас-Садры об уходе из политики.





