Армянские пограничники приступят к охране участка границы в Тавушской области
Пограничники Армении начнут охранять участок границы с Азербайджаном в Тавушской области. Об этом сообщила служба национальной безопасности (СНБ) республики.
«Пограничные войска... официально берут под охрану 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области», — указали в ведомстве.
По данным СНБ, пограничники приступят к выполнению задач 24 мая. До 24 июля охрана участка госграницы у села Киранц протяженностью 5,8 км будет осуществляться по переходной схеме, пишет RT.
Аналогичным образом с пятницы противоположные участки границы будут охранять подразделения госпогранслужбы Азербайджана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru