Армянские подразделения покинули Агдамского района Карабаха

Генерал-майор также рассказал, что никаких провокаций не было, ситуация в районе спокойная.

«При содействии миротворческой миссии России сегодня Агдамский район был передан Азербайджану», - заявил Волков.

В Минобороны РФ ранее сегодня заявили, что после того как удалось остановить кровопролитие в НКР, на первый план выходят задачи гуманитарного характера, пишут «Известия».

