Армянские подразделения покинули Агдамского района Карабаха
Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Карабаха. Согласно мирному договору, заключенному главами России, Армении и Азербайджана, район перешел под контроль Баку.
По словам начальника штаба Российского военного контингента генерал-майора Андрея Волкова, цель российских миротворцев была обеспечить в процессе перехода безопасность гражданского населения, выход армянских подразделений и вход азербайджанских.
Генерал-майор также рассказал, что никаких провокаций не было, ситуация в районе спокойная.
«При содействии миротворческой миссии России сегодня Агдамский район был передан Азербайджану», - заявил Волков.
В Минобороны РФ ранее сегодня заявили, что после того как удалось остановить кровопролитие в НКР, на первый план выходят задачи гуманитарного характера, пишут «Известия».
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