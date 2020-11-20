Экс-глава СНБ Армении призвал отказываться от предлагаемых Пашиняном должностей
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян призвал соотечественников отказываться от должностей, предлагаемых премьером страны Николом Пашиняном, передает РИА Новости.
Он заявил, что Пашинян после ряда отставок в правительстве и силовых структурах паредлагает должности вполне заслуженным людям. Ванецян предостерег их от принятия этих предложений, так как они иначе «станут соавторами его предательства».
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, его пост может занять главный советник премьер-министра республики Никола Пашиняна — Вагаршак Арутюнян. Он уже возглавлял военное ведомство в 1999-2000 годах. Глава кабмина также уволил заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна и главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.
Ранее генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении, рассказал, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий после замечания, которое он сделал жене Пашиняна. Акопян также назвал преступным решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев.
После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану несколько районов. Из-за такого исхода конфликта в стране начались народные волнения.
В четверг армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна. В ходе протестных акций оппозиционные активисты перекрыли несколько центральных улиц армянской столицы. Сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе пресс-конференции НСН сказал, что Пашинян сможет удержаться только с помощью диктатуры.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян оценил в эфире НСН план премьера Армении по выходу из кризиса после поражения в Карабахе и его политические перспективы.
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