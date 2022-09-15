Армянские депутаты запускают импичмент Пашиняну

Оппозиционные депутаты Армении направились в здание парламента с тем, чтобы инициировать процесс импичмента главе правительства Николу Пашиняну, сообщает РИА Новости.

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Один из депутатов от фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян во время митинга заявил, что они направляются в здание через служебный вход.

Для отстранения премьера от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции «Гражданский договор».

Напомним, протестующие у здания парламента в Ереване призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну. Акции начались после выступления премьера в парламенте. Политик заявил, готов идти на тяжелые решения ради установления долгосрочного мира в стране.

Ранее стало известно, что Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян
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