Армянские депутаты запускают импичмент Пашиняну
Оппозиционные депутаты Армении направились в здание парламента с тем, чтобы инициировать процесс импичмента главе правительства Николу Пашиняну, сообщает РИА Новости.
Один из депутатов от фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян во время митинга заявил, что они направляются в здание через служебный вход.
Для отстранения премьера от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции «Гражданский договор».
Напомним, протестующие у здания парламента в Ереване призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну. Акции начались после выступления премьера в парламенте. Политик заявил, готов идти на тяжелые решения ради установления долгосрочного мира в стране.
Ранее стало известно, что Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.
- Армянские депутаты запускают импичмент Пашиняну
- Антонов: поставки Украине баллистических ракет могут привести к конфликту РФ и США
- Шольц рассказал о телефонном разговоре с Путиным
- Жители Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну
- Киргизия сообщила о пятерых раненых при перестрелке на границе с Таджикистаном
- В Лондоне выстроились километровые очереди желающих проститься с Елизаветой II
- В Конгрессе США одобрили наращивание военной помощи Тайваню
- Пашинян заявил, что не намерен подписывать никаких документов с Азербайджаном
- РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru