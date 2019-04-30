Армия Венесуэлы объявила о верности Мадуро на фоне попытки путча

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о сохранении присяги и верности действующим властям во главе с президентом Николасом Мадуро. Как передает RT, глава Минобороны подчеркнул готовность вооруженных сил встать на защиту Конституции и мира в Боливаринаской республике.

Как отмечает Газета.ру, по словам Лопеса, все военные подразделения страны отчитались о «нормальной» ситуации в частях и на военных базах.

Ранее министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти подавляют попытку военного переворота, организованную небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

До этого лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что ведет переговоры с армейским руководством, которое приняло «верное решение». Тем самым он объявил о начале финального этапа так называемой операции «Свобода». На завтра в Венесуэле намечена массовая акция противников Мадуро.

