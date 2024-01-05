Армия Судана отвергла возможность примирения со спецназом
Командующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что армия не пойдет на примирение с Силами быстрого реагирования (СБР), пишет ТАСС.
Он обвинил спецназ в совершении военных преступлений. По словам аль-Бурхана, армия продолжит боевые действия против мятежников.
Соглашения с участием СБР командующий ВС Судана назвал «неприемлемыми и бесполезными». При этом 2 января глава Сил быстрого реагирования Хамдан Дагало и лидер коалиции гражданских сил «Такаддум» Абдалла Хамдок подписали политическую декларацию об урегулировании конфликта.
Ситуация Судане обострилась весной 2023 года. 15 апреля между армией и спецназом начались столкновения в столице страны Хартуме. Жертвами конфликта стали тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru