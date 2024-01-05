Армия Судана отвергла возможность примирения со спецназом

Он обвинил спецназ в совершении военных преступлений. По словам аль-Бурхана, армия продолжит боевые действия против мятежников.

Соглашения с участием СБР командующий ВС Судана назвал «неприемлемыми и бесполезными». При этом 2 января глава Сил быстрого реагирования Хамдан Дагало и лидер коалиции гражданских сил «Такаддум» Абдалла Хамдок подписали политическую декларацию об урегулировании конфликта.

Ситуация Судане обострилась весной 2023 года. 15 апреля между армией и спецназом начались столкновения в столице страны Хартуме. Жертвами конфликта стали тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

