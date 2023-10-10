Армия Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обстрелах со стороны Сирии.
В ЦАХАЛ отметили, что обстрел зафиксирован «некоторое время назад». Часть снарядов упала на открытой местности на территории Израиля, следует из заявления пресс-службы Вооруженных сил страны.
В ЦАХАЛ сообщили, что наносят ответные удары артиллерийскими и минометными снарядами в направлении Сирии.
Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабной операции в секторе Газа. Он уточнил, что израильская армия восстановила контроль над своей территорией.
В результате атаки палестинского движения ХАМАС в Израиле погибли 1 008 человек, 3 418 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru