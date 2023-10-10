WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля
Соединенные Штаты рассматривают отправку на Ближний Восток еще одного авианосца, пишет газета The Wall Street Journal.
По информации издания, в Вашингтоне обсуждают отправку к берегам Израиля авианосца «Дуайт Эйзенхауэр». Его прибытие на Ближний Восток было запланировано несколько месяцев назад, отметили журналисты.
Во вторник в Акваторию Израиля прибыл авианосец «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения.
Президент США Джо Байден накануне заявил, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере 11 американцев.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Израилю и атаковало приграничные территории. Погибло более тысячи израильтян, ранены 3 418 человек, передает «Радиоточка НСН».
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