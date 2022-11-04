Армия Израиля заявила об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

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Отмечается, что в ночь на пятницу израильские истребители нанесли удар по объекту ХАМАС, «который использовался как комплекс по разработке и производству ракет в секторе Газа».

ЦАХАЛ предприняла такие действия в ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. По данным израильских военных, удар затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаударСектор ГазаИзраиль
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