Армия Израиля заявила об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа

Отмечается, что в ночь на пятницу израильские истребители нанесли удар по объекту ХАМАС, «который использовался как комплекс по разработке и производству ракет в секторе Газа».

ЦАХАЛ предприняла такие действия в ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. По данным израильских военных, удар затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение, пишет RT.

