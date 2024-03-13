Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане

Высокопоставленный командир движения ХАМАС был ликвидирован в ходе авиаудара на юге Ливана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе

В сообщении уточняется, что целью удара в районе города Тир был стал Хади Али Мустафа, которого в Израиле считают «ответственным за международную террористическую деятельность» радикалов.

«На своей должности Хади руководил террористическими ячейками и координировал деятельность на местах, а также проводил террористические атаки на израильские и еврейские объекты в различных странах мира», - указали в ЦАХАЛ.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может провести военную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболлах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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