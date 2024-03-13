Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане
Высокопоставленный командир движения ХАМАС был ликвидирован в ходе авиаудара на юге Ливана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении уточняется, что целью удара в районе города Тир был стал Хади Али Мустафа, которого в Израиле считают «ответственным за международную террористическую деятельность» радикалов.
«На своей должности Хади руководил террористическими ячейками и координировал деятельность на местах, а также проводил террористические атаки на израильские и еврейские объекты в различных странах мира», - указали в ЦАХАЛ.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может провести военную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболлах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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