Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане

В сообщении уточняется, что целью удара в районе города Тир был стал Хади Али Мустафа, которого в Израиле считают «ответственным за международную террористическую деятельность» радикалов.

«На своей должности Хади руководил террористическими ячейками и координировал деятельность на местах, а также проводил террористические атаки на израильские и еврейские объекты в различных странах мира», - указали в ЦАХАЛ.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может провести военную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболлах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

