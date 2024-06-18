Армия Израиля заявила, что утвердила планы для наступления в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Согласно сообщению, во вторник генералы Ори Гордин и Одед Басюк из Северного военного округа Израиля утвердили стратегию боевых действий и проанализировали текущую обстановку в регионе.
В мае пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что глава генштаба Армии обороны Израиля генерал Герци Халеви провел оценку обстановки по безопасности в районе Северного командования. Он также объявил о подготовке к возможному наступлению на северном фронте, учитывая частые обстрелы со стороны ливанского движения «Хезболла».
Ситуация на израильско-ливанской границу обострилась с начала боевых действий Израиля в секторе Газа. Армия Израиля и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Это привело к эвакуации около 100 тысяч человек на юге Ливана, а также около 80 тысяч жителей севера Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru