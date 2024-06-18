Армия Израиля заявила, что утвердила планы для наступления в Ливане

В мае пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что глава генштаба Армии обороны Израиля генерал Герци Халеви провел оценку обстановки по безопасности в районе Северного командования. Он также объявил о подготовке к возможному наступлению на северном фронте, учитывая частые обстрелы со стороны ливанского движения «Хезболла».

Ситуация на израильско-ливанской границу обострилась с начала боевых действий Израиля в секторе Газа. Армия Израиля и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Это привело к эвакуации около 100 тысяч человек на юге Ливана, а также около 80 тысяч жителей севера Израиля, передает «Радиоточка НСН».

