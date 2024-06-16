ЦАХАЛ приостановит боевые действия на юге сектора Газа в гуманитарных целях
Израиль ввел ежедневные «тактические паузы» для увеличения объемов поставки гумпомощи в сектор Газа. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что перерывы начали вводить еще с 15 июня. По данным источника, они будут действовать в период с 08:00 до 19:00 часов вдоль дороги, ведущей от КПП «Керем-Шалом» к шоссе Салах-эд-Дин и севернее.
Ранее о готовности временно остановить операцию в Газе говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
7 октября 2023 года резко обострился конфликт между Израилем и Палестиной. Тогда после массированного обстрела Израиля представители ХАМАС проникли в приграничные районы на юге соседнего государства и начали расстреливать не только военных, но и гражданское население. В свою очередь Израиль также устраивает массивные обстрелы территорий Газы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru