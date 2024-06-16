ЦАХАЛ приостановит боевые действия на юге сектора Газа в гуманитарных целях

Ранее о готовности временно остановить операцию в Газе говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

7 октября 2023 года резко обострился конфликт между Израилем и Палестиной. Тогда после массированного обстрела Израиля представители ХАМАС проникли в приграничные районы на юге соседнего государства и начали расстреливать не только военных, но и гражданское население. В свою очередь Израиль также устраивает массивные обстрелы территорий Газы.



