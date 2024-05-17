Армия Израиля зафиксировала запуск 75 снарядов из Ливана

Согласно данным, десятки целей были перехвачены израильскими силами противовоздушной обороны. При этом отмечается, что в течение дня истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе населенного пункта Ярун на юге Ливана.

По данным израильских военных, пусковая установка использовалась вооруженными отрядами шиитской организации «Хезболлах» и была готова к ведению огня в направлении Израиля.

Ранее, 16 мая, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNBC не исключил, что израильские власти смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи Вашингтона. По его словам, Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС «получит Газу», передает «Радиоточка НСН».

