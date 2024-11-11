Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана

ВСУ за сутки провели шесть контратак в Курской области На Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян Власти назвали предварительную причину взрыва газа в доме в Пятигорске Экс-замглавы Минобра Дагестана арестован по делу о взятке в 60 млн рублей Спецпоказ фильма «Северный морской путь» прошел в центре «Россия»