Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
Израильская армия за сутки зафиксировала порядка 75 запусков снарядов, выпущенных ливанским движением «Хезболла» по Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
При этом в 12:37 11 ноября ВВС Израиля перехватили беспилотный летательный аппарат, пересекший границу Ливана с израильской территорией.
Согласно данным, 10 ноября израильские вооруженные силы зафиксировали около 15 запусков ракет из Ливана по северным районам страны. Отмечалось, что большинство снарядов «приземлились на открытых пространствах».
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес новую серию авиаударов по Ливану. По данным местного национального информационного агентства NNA, в результате погибли более 40 человек. Наибольшее число жертв зафиксировано в центральной части страны: погибли 20 человек, включая троих детей, передает «Радиоточка НСН».
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