Армия Израиля ударила по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные заявили о нанесении ударов по сектору Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице пресс-службы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Twitter.
«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по сектору Газа», — указали в пресс-службе.
Позже армия Израиля сообщила об атаке на объект производства оружия и военный комплекс, принадлежащий движению ХАМАС.
Ранее израильские военные заявили, что из сектора Газа было выпущено шесть ракет в сторону израильской территории. Пять снарядов перехватили системы противовоздушной обороны, отмечает RT.
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