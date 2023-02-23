Армия Израиля ударила по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные заявили о нанесении ударов по сектору Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице пресс-службы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Twitter.

В Израиле сообщили о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по сектору Газа», — указали в пресс-службе.

Позже армия Израиля сообщила об атаке на объект производства оружия и военный комплекс, принадлежащий движению ХАМАС.

Ранее израильские военные заявили, что из сектора Газа было выпущено шесть ракет в сторону израильской территории. Пять снарядов перехватили системы противовоздушной обороны, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль
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