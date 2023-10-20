Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины

Он назвал Тунберг сторонником терроризма, потому что действия Греты в социальных сетях демонстрируют, что «она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и "Исламского джихада", будто их и не существовало», - сказал Шаликар.

Ранее днем щведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа. Она публиковала фото, на котором вместе с подругами держит плакаты с надписями «Освободите Палестину», «Поддержите Газу», «Климатическая справедливость сейчас».

Ранее днем в Тель-Авиве у Музея искусств накрыли столы для 203 человек. Авторы акции пояснили, что инсталляция символизирует заложников в секторе Газа, которых ждут домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

