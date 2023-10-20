Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
Представитель армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар в интервью Politico раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг за поддержку Палестины.
Он назвал Тунберг сторонником терроризма, потому что действия Греты в социальных сетях демонстрируют, что «она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и "Исламского джихада", будто их и не существовало», - сказал Шаликар.
Ранее днем щведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа. Она публиковала фото, на котором вместе с подругами держит плакаты с надписями «Освободите Палестину», «Поддержите Газу», «Климатическая справедливость сейчас».
Ранее днем в Тель-Авиве у Музея искусств накрыли столы для 203 человек. Авторы акции пояснили, что инсталляция символизирует заложников в секторе Газа, которых ждут домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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