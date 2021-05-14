Армия Израиля не подтвердила сообщения о начале наземной операции
Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус опроверг появившиеся ночью заявления по поводу начала наземной операции в секторе Газа и заявил, что произошло недопонимание, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что воздушные и наземные силы Израиля атакуют сектора Газа.
На брифинге Конрикус заявил, что ночью произошло внутренне недопонимание, за которое он берет ответственность на себя.
Накануне военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» выпустило 50 ракет в направлении израильских городов. Ракеты были запущены по городами Ашдод, Сдерот, Беэр-Шева и Ашкелон в ответ на недавние удары еврейского государства по северным и восточным районам сектора Газа.
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