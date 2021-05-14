Армия Израиля не подтвердила сообщения о начале наземной операции

На брифинге Конрикус заявил, что ночью произошло внутренне недопонимание, за которое он берет ответственность на себя.

Накануне военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» выпустило 50 ракет в направлении израильских городов. Ракеты были запущены по городами Ашдод, Сдерот, Беэр-Шева и Ашкелон в ответ на недавние удары еврейского государства по северным и восточным районам сектора Газа.

