Армия Израиля нанесла удар по стратегическим зданиям ХАМАСа
Израильская армия сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям движения ХАМАС, среди которых - главный банк группировки, сообщает РИА Новости.
Удары были нанесены истребителями и летательными аппаратами ВВС Израиля. Также были атакованы офисы контрразведки в зданиях службы внутренней безопасности ХАМАС.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.
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