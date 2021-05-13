Армия Израиля нанесла удар по стратегическим зданиям ХАМАСа

Израильская армия сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям движения ХАМАС, среди которых - главный банк группировки, сообщает РИА Новости.

В ХАМАС заявили о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

Удары были нанесены истребителями и летательными аппаратами ВВС Израиля. Также были атакованы офисы контрразведки в зданиях службы внутренней безопасности ХАМАС.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасИзраиль
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