Армия Израиля нанесла удар по стратегическим зданиям ХАМАСа

Удары были нанесены истребителями и летательными аппаратами ВВС Израиля. Также были атакованы офисы контрразведки в зданиях службы внутренней безопасности ХАМАС.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.

