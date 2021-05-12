Израиль заявил о тысяче выпущенных ракет со стороны Сектора Газа

С начала обострения конфликта со стороны Сектора Газа было выпущено более одной тысячи ракет по Израилю. Об этом сообщил один из руководителей пресс-службы Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

По его словам за это время было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, еще 200 не пересекли разделительный забор.

В жилой дом в пригороде Тель-Авива попала ракета, выпущенная палестинскими радикалами

Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о новом ракетном обстреле израильских городов. Было выпущено 100 ракет в сторону израильского Беэр-Шева. Еще 110 - в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.

Напомним, что поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной послужило выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.

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ФОТО: justmedia.ru
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль
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