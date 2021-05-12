Израиль заявил о тысяче выпущенных ракет со стороны Сектора Газа
С начала обострения конфликта со стороны Сектора Газа было выпущено более одной тысячи ракет по Израилю. Об этом сообщил один из руководителей пресс-службы Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
По его словам за это время было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, еще 200 не пересекли разделительный забор.
Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о новом ракетном обстреле израильских городов. Было выпущено 100 ракет в сторону израильского Беэр-Шева. Еще 110 - в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.
Напомним, что поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной послужило выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.
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