Израиль заявил о тысяче выпущенных ракет со стороны Сектора Газа

С начала обострения конфликта со стороны Сектора Газа было выпущено более одной тысячи ракет по Израилю. Об этом сообщил один из руководителей пресс-службы Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

По его словам за это время было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, еще 200 не пересекли разделительный забор.