Армия Ирака заключила перемирие с отрядами курдской «Пешмерги»
Армия Ирака и курдские отряды «Пешмерги» заключили соглашение о прекращении огня, сообщил телеканал Rudaw.
«В настоящее время установлено прекращение огня между силами «Пешмерга» и иракской армией», - заявил телеканал со ссылкой на представителей отрядов «Пешмерги» Гази Фейсала.
Столкновения произошли в воскресенье, 22 октября. Причиной стали споры о принадлежности трех военных постов в городе Махмур. Погиб как минимум один боец «Пешмерги».
Ранее Госдепартамент США объявил об эвакуации части дипломатического персонала из Ирака, передает «Радиоточка НСН».
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