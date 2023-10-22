Армия Ирака заключила перемирие с отрядами курдской «Пешмерги»

Армия Ирака и курдские отряды «Пешмерги» заключили соглашение о прекращении огня, сообщил телеканал Rudaw.

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«В настоящее время установлено прекращение огня между силами «Пешмерга» и иракской армией», - заявил телеканал со ссылкой на представителей отрядов «Пешмерги» Гази Фейсала.

Столкновения произошли в воскресенье, 22 октября. Причиной стали споры о принадлежности трех военных постов в городе Махмур. Погиб как минимум один боец «Пешмерги».

Ранее Госдепартамент США объявил об эвакуации части дипломатического персонала из Ирака, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.kurdportal.net
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