Армия Азербайджана зашла в зону ответственности миротворцев России

Армия Азербайджана зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

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Это произошло с 24 по 25 марта. Как отмечает российское военное ведомство, было нарушено положение трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Отмечается, что азербайджанские военные выставили на территории Нагорного Карабаха наблюдательный пост и нанесли четыре удара беспилотниками Bayraktar TB2 по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.

После вновь вспыхнувших междоусобных столкновений в Карабахе 9 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АзербайджанНагорный Карабах
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