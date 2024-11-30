Армения временно вывела свою гуммиссию из Сирии
Армения временно отозвала гуманитарную миссию из Сирии из-за активизации боевых действий в стране. Об этом заявили в министерстве обороны республики.
Как отметили в ведомстве, в последнее время обострилась оперативная обстановка в ряде территорий Сирии. В связи с этим медработники и специалисты по разминированию, последние пять лет находившиеся в районе Алеппо, не могут нормально работать.
Ереван решил приостановить деятельность группы. Вечером 29 ноября специалистов вывезли на родину на военном самолете минобороны Армении.
Ранее в МИД Ирана назвали наступление террористических группировок в Сирии частью плана Израиля и США по дестабилизации в Западной Азии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru