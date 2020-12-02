Армения согласилась на обмен пленными по принципу «всех на всех»

Вице-премьер Армении Тигран Авинян во время встречи с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным сообщил, что армянская сторона предлагает принцип «всех на всех» при обмене пленными в Карабахе.

Об этом сообщили в офисе вице-премьера, передает РИА Новости.

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Кроме того, Ереван предлагается создать механизм, при котором при появлении новых пленных с какой-либо стороны, они будут передаваться немедленно и без всяких условий.

Накануне Азербайджан подтвердил намерение провести обмен пленными с Арменией по принципу «всех на всех». Об этом говорится в заявлении республиканской госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

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Фото: facebook.com/www.sns.am
ТЕГИ:АрменияПленные
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