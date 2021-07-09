Армения продлила карантин по коронавирусу до 20 декабря

Ранее 11 июля было установлено как срок окончания карантина.

Ограничения в целях сдерживания распространения инфекции в стране вступили в силу 11 сентября 2020 года. После этого правительство неоднократно продлевало сроки.

Как пишет агентство, на текущий момент в Армении вакцинировано около 2% населения.