Армения продлила карантин по коронавирусу до 20 декабря
Власти Армении объявили о продлении карантина из-за пандемии коронавируса до 20 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанные исполняющим обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее 11 июля было установлено как срок окончания карантина.
Ограничения в целях сдерживания распространения инфекции в стране вступили в силу 11 сентября 2020 года. После этого правительство неоднократно продлевало сроки.
Как пишет агентство, на текущий момент в Армении вакцинировано около 2% населения.
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