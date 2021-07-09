Армения продлила карантин по коронавирусу до 20 декабря

Власти Армении объявили о продлении карантина из-за пандемии коронавируса до 20 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанные исполняющим обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

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Ранее 11 июля было установлено как срок окончания карантина.

Ограничения в целях сдерживания распространения инфекции в стране вступили в силу 11 сентября 2020 года. После этого правительство неоднократно продлевало сроки.

Как пишет агентство, на текущий момент в Армении вакцинировано около 2% населения.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:АрменияКоронавирус
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