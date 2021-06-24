Армения продлила запрет на ввоз турецких товаров

Правительство Армении с 1 июля на полгода продлило запрет на ввоз в страну товаров из Турции, сообщает ТАСС.

С предложением продлить действие запрета на заседании кабмина выступил и.о. министра экономики Ваан Керобян, которого поддержали единогласно.

Ввоз в Армению товаров из Турции Министерство экономики республики запретило на шесть месяцев с 31 декабря 2020 года. В ведомства заявили, что такое решение было принято принято из-за открытой поддержки, которую Турция оказывает вооружённым силам Азербайджана в зоне боевых действий в Карабахе, сообщает RT.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Согласно трёхстороннему соглашению, которое в ноябре подписали главы России, Азербайджана и Армении, Ереван вернул под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района.

