Армения продлила запрет на ввоз турецких товаров
Правительство Армении с 1 июля на полгода продлило запрет на ввоз в страну товаров из Турции, сообщает ТАСС.
С предложением продлить действие запрета на заседании кабмина выступил и.о. министра экономики Ваан Керобян, которого поддержали единогласно.
Ввоз в Армению товаров из Турции Министерство экономики республики запретило на шесть месяцев с 31 декабря 2020 года. В ведомства заявили, что такое решение было принято принято из-за открытой поддержки, которую Турция оказывает вооружённым силам Азербайджана в зоне боевых действий в Карабахе, сообщает RT.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Согласно трёхстороннему соглашению, которое в ноябре подписали главы России, Азербайджана и Армении, Ереван вернул под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района.
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