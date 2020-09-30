Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25

Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что сообщения об ударе по штурмовику Су-25 являются фантазией военной пропагандистской машины Армении. По его словам, это провокация с целью привлечь внимание международного сообщества.

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в минувшее воскресенье. В его эскалации Баку и Ереван винят друг друга, но, как бы то ни было, бои продолжаются третьи сутки с применением обеими сторонами артиллерии, танков и авиации. Каждая из сторон рапортует об успехах на поле боя, заявляя о значительных потерях противника. Речь может идти о сотнях погибших и раненых.

