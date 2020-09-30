Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25

Минобороны Армении показало фотографии Су-25, сбитого турецким истребителем F-16, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В ведомстве отметили, что пилотом был майор Валерий Данелин, он погиб.

По сообщению армянского Минобороны, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников. Анкара, однако, эту информацию опровергла.

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Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что сообщения об ударе по штурмовику Су-25 являются фантазией военной пропагандистской машины Армении. По его словам, это провокация с целью привлечь внимание международного сообщества.

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в минувшее воскресенье. В его эскалации Баку и Ереван винят друг друга, но, как бы то ни было, бои продолжаются третьи сутки с применением обеими сторонами артиллерии, танков и авиации. Каждая из сторон рапортует об успехах на поле боя, заявляя о значительных потерях противника. Речь может идти о сотнях погибших и раненых.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны Армении
ТЕГИ:Су-25ТурцияАрмения
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