Армения отменила ограничения на въезд для привитых от коронавируса граждан

Правительство Армении разрешило въезд в страну для граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики.

По словам и.о. министра здравоохранения страны Анаит Аванесян, привитые граждане освобождаются от сдачи ПЦР-теста, который также не потребуется при въезде детям в возрасте до 1 года.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал в своём Facebook, что он и его супруга Анна Акопян привились от коронавируса, сообщает RT. Кроме того, он призвал граждан активно проходить вакцинацию.

