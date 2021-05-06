Армения отменила ограничения на въезд для привитых от коронавируса граждан
Правительство Армении разрешило въезд в страну для граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики.
По словам и.о. министра здравоохранения страны Анаит Аванесян, привитые граждане освобождаются от сдачи ПЦР-теста, который также не потребуется при въезде детям в возрасте до 1 года.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал в своём Facebook, что он и его супруга Анна Акопян привились от коронавируса, сообщает RT. Кроме того, он призвал граждан активно проходить вакцинацию.
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