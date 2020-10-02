Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту

Азербайджанские войска ударили по Степанакерту, написал в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Миронов призвал ввести в Карабах российских миротворцев

После этого Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.

Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.

Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.

Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме