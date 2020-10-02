Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту
Азербайджанские войска ударили по Степанакерту, написал в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
После этого Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.
Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.
Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.
Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
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