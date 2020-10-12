Азербайджан уточнил число погибших при обстреле города Гянджа

Генпрокуратура Азербайджана уточнила число погибших в результате обстрела ВС Армении города Гянджи. По данным ведомства, жертвами ракетного удара стали 10 человек, ещё 34 получили ранения, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global обвинил в ракетном обстреле Гянджи премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Алиев заявил, что по имеющейся у Баку информации, «решение об обстреле города было принято лично Пашиняном».



В Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) сообщили, что для обстрела была использована баллистическая ракета системы "Эльбрус". Помощник Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что использование подобного вооружения для обстрела крупного города является вандализмом и военным преступлением.

9 октября Баку и Ереван договорились о перемирии в зоне карабахского конфликта с 10 октября. Однако затем стороны продолжили обвинять друг друга в нарушении прекращения огня.